Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россия поравнялась с Западом в сфере технологий будущего

Россия поравнялась с Западом в сфере технологий будущего

 Хабаровский губернатор после поручения Путина посетит районы паводка

Хабаровский губернатор после поручения Путина посетит районы паводка

Около половины жителей Грузии заметили последствия от запретов полетов в РФ

Около половины жителей Грузии заметили последствия от запретов полетов в РФ

 Подрыв моста в Луганске назвали терактом в МВД ЛНР

Подрыв моста в Луганске назвали терактом в МВД ЛНР
Эстония сохранит безвизовый режим для Украины

Эстония сохранит безвизовый режим для Украины

 Венесуэла призвала США наладить двусторонние отношения

Венесуэла призвала США наладить двусторонние отношения
Россия поравнялась с Западом в сфере технологий будущего

Россия поравнялась с Западом в сфере технологий будущего

 Хабаровский губернатор после поручения Путина посетит районы паводка

Хабаровский губернатор после поручения Путина посетит районы паводка

Около половины жителей Грузии заметили последствия от запретов полетов в РФ

Около половины жителей Грузии заметили последствия от запретов полетов в РФ

 Подрыв моста в Луганске назвали терактом в МВД ЛНР

Подрыв моста в Луганске назвали терактом в МВД ЛНР
Эстония сохранит безвизовый режим для Украины

Эстония сохранит безвизовый режим для Украины

 Венесуэла призвала США наладить двусторонние отношения

Венесуэла призвала США наладить двусторонние отношения
11:22   19 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Посольство Армении появится в израильском Тель-Авиве

Посольство Армении появится в израильском Тель-Авиве

Глава министерства иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян на заседании представил проект постановления правительства страны об открытии в Израиле посольства с резиденцией в Тель-Авиве.

По его словам, такой шаг поспособствует углублению взаимодействия между странами и сохранит присутствие Армянской апостольской церкви на Святой Земле. К тому же, Израиль стал важным геополитическим игроком на Ближнем Востоке, а от его политики напрямую зависит не только стабильность региона, но и его изменение.

«Этот шаг направлен на защиту интересов Армении на Ближнем Востоке и расширение ее представленности там», — отметил дипломат.

В документе указано, что дипломатическое представительство должно быть представлено на израильской территории уже в конце текущего года — начале будущего. Ожидается, что такие короткие сроки посодействуют обеспечению стабильного развития армянско-израильских отношений.

Посольство Армении появится в израильском Тель-Авиве

Напомним, что страны установили дипломатические отношения в апреле 1992 года. В 2000–2008 годы работу посла по совместительству выполнял Эдвард Налбандян, который в последствии возглавил МИД Армении. Его резиденция находилась в Париже. С 2012 по 2018 годы полномочия были у главы дипмиссии в Египте Армена Мелконяна. В марте прошлого года послом стал Армен Смбатян с резиденцией в Ереване.

Иерусалимский патриархат Армянской апостольской церкви основали еще в VII веке, он имеет право собственности на часть основных святынь Святой Земли и независим от других христианских учреждений. Его резиденция располагается в Армянском квартале Старого города в Иерусалиме.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#посольство #армения #израиль

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...