Пушков прокомментировал слова Помпео о провале ЗРК Patriot

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова американского госсекретаря Майка Помпео о провале ЗРК Patriot. По словам Пушкова, полагаться на Patriot нельзя, поэтому и не следует их покупать.

По мнению российского сенатора, абсурдом является то, что США вводят санкции за отказ покупать ЗРК Patriot, которые работают «с переменным успехом». Пушков заявил, что альтернативы российским зенитным ракетным комплексам С-400 не существует после истории с Patriot в Саудовской Аравии.

Ранее Майк Помпео заявил, что система ПВО Саудовской Аравии с ЗРК Patriot производства США не отразила удар по нефтяным объектам, потому что системы работают «с переменным успехом». Помпео уверен, что даже у самых лучших систем бывают сбои. Власти Франции сообщили, что помогут Саудовской Аравии в расследовании нападений на нефтеперерабатывающие заводы.