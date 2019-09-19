Как состраданием священников воспользовались, чтобы ударить по РПЦ в Европе

Протоиерей Александр Ильяшенко, стоявший у основ интернет-портала «Православие и мир» и опекавший его в течение многих лет, раскритиковал публикацию на этом сайте открытого письма священнослужителей. Святые мужи выступили в защиту избранных фигурантов уголовных дел, возбужденных после незаконных акций протеста в Москве. Ильяшенко считает такое письмо провокационным.

«В какой-то мере это провокационное выступление», — сказал Ильяшенко в беседе с «Политикой Сегодня».

Открытое письмо появилось вскоре после того, как как в Париже подняли вопрос о возвращении Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе в юрисдикцию РПЦ Московского патриархата. В частности, в РПЦ МП лично перешел бывший глава Архиепископии Иоанн (Реннето). Пока неизвестно точное количество приходов, которые последовали его примеру. Поэтому такое открытое письмо на политическую тему, поддержанное несколькими служителями из Европы, вполне может преследовать цель запугать приходы, которые планируют вернуться к РПЦ.

Ильяшенко не винит в этом своих западных, но православных коллег. Но считает, что такое письмо даст повод недоброжелателям церкви.

«Сейчас в СМИ идет масштабная антицерковная кампания. Любое неудачное выступление — это возможность дать повод ищущим повода, как говорил апостол Павел», — отметил протоиерей.

Несколько месяцев назад собеседник агентства уже уличал портал «Правмир» в том, что он публикует материалы, недопустимые на православном ресурсе. Измененная политика редакции портала стала причиной разрыва отношений Ильяшенко с «Правмиром».

«Один из главных принципов – принцип свободы. Христианство понимает его, как свободу от греха, а не свободу делать то, что кажется правильным, проявляя непонятное упрямство и нежелание видеть и исправлять свои ошибки. Нынешнее издание перестало в полной мере соответствовать названию «Православие и мир», — говорил Ильяшенко ранее.

Тем не менее, публикация такого открытого письма его удивила.

«Возникает вопрос, почему раньше об этом не говорилось (о несовершнестве судебной системы в РФ — прим.ред.)? Почему связывается с некими протестными, имеющими политический подтекст, акциями? Если бы речь шла о том, что нам нужно задуматься о системе правосудия и подумать, как сделать ее безошибочной и справедливой, тогда другой разговор. А так как это привязано к совершенно конкретным протестным акциям, то вызывает некое недоумение и вопрос: зачем священнослужители вмешиваются в это политиканствующее действо?» — задается риторическим вопросом Александр Ильяшенко.

Большую часть XX века приходы Русской Православной церкви в Западной Европе находились под управлением Константинопольского Патриархата под разными наименованиями, наиболее известное из которых — Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции.

В сентябре 2019 года глава Архиепископии — архиепископ Иоанн (Реннето) обратился к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой принять его и большинство клириков и приходов в Московский Патриархат. Священный Синод РПЦ удовлетворил просьбу. Как пояснили в церкви, этот шаг объединит разделенную после революций и гражданской войны РПЦ за рубежом.