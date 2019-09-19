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10:47   19 Сентября 2019
Россия

Путин поздравил российских гимнасток Аверину и Селезневу с победой на ЧМ-2019

Путин поздравил российских гимнасток Аверину и Селезневу с победой на ЧМ-2019

Российский лидер Владимир Путин в четверг, 19 сентября, поздравил гимнасток Дину Аверину и Екатерину Селезневу с золотом на чемпионате мира-2019 по художественной гимнастике в Баку. Соответствующую телеграмму обнародовали на сайте Кремля. Дина Аверина завоевала высшую награду в упражнениях с мячом, Селезнева — с обручем.

Президент РФ назвал триумфом победу Дины Авериной. По его словам, 21-летняя гимнастка показала высочайший уровень подготовки, твердость характера и уверенность в собственных силах.

Владимир Путина также отметил мастерство, силу воли и красоту выступления дебютантки чемпионатов мира Екатерины Селезневой. Президент добавил, что рассчитывает на дальнейшие победы гимнастки.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #гимнастки #чм-2019

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