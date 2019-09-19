Путин поздравил российских гимнасток Аверину и Селезневу с победой на ЧМ-2019

Российский лидер Владимир Путин в четверг, 19 сентября, поздравил гимнасток Дину Аверину и Екатерину Селезневу с золотом на чемпионате мира-2019 по художественной гимнастике в Баку. Соответствующую телеграмму обнародовали на сайте Кремля. Дина Аверина завоевала высшую награду в упражнениях с мячом, Селезнева — с обручем.

Дина Аверина стала девятикратной чемпионкой мира по художественной гимнастике pic.twitter.com/OVBrBZGFmX — VGVsevolodskiy???????? (@VGVsevolodskiy) 17 сентября 2019 г.

Президент РФ назвал триумфом победу Дины Авериной. По его словам, 21-летняя гимнастка показала высочайший уровень подготовки, твердость характера и уверенность в собственных силах.

???? Дебютантка чемпионатов мира Екатерина Селезнева выиграла золотую медаль в упражнении с обручем показала результат 23,500 балла. Второй стала израильтянка Линой Ашрам (23,400), третьей - еще одна россиянка Дина Аверина (23,350)https://t.co/OtDLl52Tfz#КомандаРоссии ???????? — Olympic Russia (@Olympic_Russia) 17 сентября 2019 г.

Владимир Путина также отметил мастерство, силу воли и красоту выступления дебютантки чемпионатов мира Екатерины Селезневой. Президент добавил, что рассчитывает на дальнейшие победы гимнастки.