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11:01   19 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Неизвестные пытались взорвать опоры Луганского моста

Неизвестные пытались взорвать опоры Луганского моста

Правоохранители самопровозглашенной Луганской народной республики в четверг утром расследуют попытку подрыва моста.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник в силовых структурах республики.

«Пытались подорвать опоры», - говориться в сообщении.

При этом источник отметил, что мост не разрушен, на месте происшествия сейчас работают сотрудники правоохранительных органов.

Также бывший пресс-секретарь Народной милиции ЛНР Андрей Мапрочко в своем Telegram-канале подтвердил сообщения о том, что была совершена попытка подорвать Луганский мост.

«Подтверждая свою риторику продолжения войны в Донбассе, вчера Украина отказалась подписывать договор о реализации «формулы Штайнмайера», а сегодня ночью в Луганске в районе лесоторгового был взорван мост», - написал он в четверг утром.

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Автор: Александр Люблинский
#украина #взрыв #политика #весь мир #мост #луганск #новороссия

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