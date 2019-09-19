Неизвестные пытались взорвать опоры Луганского моста
Правоохранители самопровозглашенной Луганской народной республики в четверг утром расследуют попытку подрыва моста.
Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник в силовых структурах республики.
«Пытались подорвать опоры», - говориться в сообщении.
При этом источник отметил, что мост не разрушен, на месте происшествия сейчас работают сотрудники правоохранительных органов.
Также бывший пресс-секретарь Народной милиции ЛНР Андрей Мапрочко в своем Telegram-канале подтвердил сообщения о том, что была совершена попытка подорвать Луганский мост.
«Подтверждая свою риторику продолжения войны в Донбассе, вчера Украина отказалась подписывать договор о реализации «формулы Штайнмайера», а сегодня ночью в Луганске в районе лесоторгового был взорван мост», - написал он в четверг утром.