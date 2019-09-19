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10:44   19 Сентября 2019
Россия

Правительство Забайкалья сложило полномочия

Правительство Забайкалья сложило полномочия

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов распустил правительство, сообщили в пресс-службе краевого главы 19 сентября.

«Девятнадцатого сентября Александр Осипов подписал распоряжение правительства Забайкальского края «О сложении полномочий Правительством Забайкальского края» и «О Правительстве Забайкальского края», — указано в публикации.

Отмечается, что процедура проведена согласно статье 45 Устава региона. Она гласит, что перед вновь вступившим в должность губернатора Забайкалья правительство обязано сложить полномочия. Теперь все заместители главы будут работать в статусе исполняющих обязанности, пока не будет сформирован новый региональный Кабинет министров.

«Кроме того, Александр Осипов подписал распоряжение губернатора Забайкальского края о вступлении в должность», — добавили в пресс-службе.

Напомним, что в единый день голосования, 8 сентября, почти 90 процентов забайкальцев отдали свой голос за Осипова. Всего в выборах участвовали свыше 277 тысяч избирателей. 19 сентября состоялась инаугурация губернатора.

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Автор: Анна Манц
#правительство #забайкалье #осипов

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