Специальный докладчик ООН оценит ход судебной реформы в Узбекистане

Представительство ООН в Узбекистане в четверг, 19 сентября, сообщило, что специальный докладчик организации по вопросу о независимости судей и адвокатов Диего Гарсия-Саян впервые прибыл в Ташкент, чтобы оценить судебную реформу в республике. Спецдокладчик ООН пробудет в стране до 25 сентября.

Запланировали, что эксперт ООН встретится не только с представителями исполнительной и законодательной власти Узбекистана, но и с судьями, прокурорами и адвокатами, представителями гражданского общества. По итогам визита Диего Гарсия-Саян представит доклад с выводами и рекомендациями Совету по правам человека в Женеве в июне 2020 года.

Спецдокладчик ООН поприветствовал создание Высшего судейского совета в Узбекистане, который сформировали в 2017 году. По его словам, есть практические рекомендации, как укрепить Высший судейский совет, отвечающий за отбор, назначение, подготовку, этику судей и судейскую дисциплину.

