Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Врачи Заворотнюк будут проводить новую процедуру для лечения актрисы

Врачи Заворотнюк будут проводить новую процедуру для лечения актрисы

 Киркоров озвучит австрийского генерала в мультфильме «Суворовъ»

Киркоров озвучит австрийского генерала в мультфильме «Суворовъ»
Посольство Армении появится в израильском Тель-Авиве

Посольство Армении появится в израильском Тель-Авиве

 Неизвестные пытались взорвать опоры Луганского моста

Неизвестные пытались взорвать опоры Луганского моста
Эстония сохранит безвизовый режим для Украины

Эстония сохранит безвизовый режим для Украины

 Венесуэла призвала США наладить двусторонние отношения

Венесуэла призвала США наладить двусторонние отношения
Врачи Заворотнюк будут проводить новую процедуру для лечения актрисы

Врачи Заворотнюк будут проводить новую процедуру для лечения актрисы

 Киркоров озвучит австрийского генерала в мультфильме «Суворовъ»

Киркоров озвучит австрийского генерала в мультфильме «Суворовъ»
Посольство Армении появится в израильском Тель-Авиве

Посольство Армении появится в израильском Тель-Авиве

 Неизвестные пытались взорвать опоры Луганского моста

Неизвестные пытались взорвать опоры Луганского моста
Эстония сохранит безвизовый режим для Украины

Эстония сохранит безвизовый режим для Украины

 Венесуэла призвала США наладить двусторонние отношения

Венесуэла призвала США наладить двусторонние отношения
10:29   19 Сентября 2019
Весь мир

Эстония сохранит безвизовый режим для Украины

Эстония сохранит безвизовый режим для Украины

Эстония сохранит безвизовый режим для Украины, об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд. По ее словам, это касается и тех граждан Украины, которые приезжают в Эстонию на работу. 

Керсти Кальюлайд отметила, что безвизовый режим действует не только между Эстонией и Украиной, а между всеми странами Евросоюза, поэтому не стоит говорить о том, что одна из стран его отменит. По ее словам, МИД Эстонии быстро отреагировал на инициативу лидера Консервативной народной партии Марта Хельме и заявил, что подход к безвизовому режиму не изменится. 

Безвизовый режим для жителей Украины а страны Евросоюза стал действовать в июне минувшего года. Ряд политиков Эстонии считает, что приезжающие на заработки украинцы отнимают у местных жителей работу, таким образом снижая расценки на работу и не давая гражданам Эстонии зарабатывать. 

Ранее президент Эстонии заявила, что Европа устала от Украины, так как Киев не выполняет советы западных партнеров. Эксперты уверены, что эстонские власти боятся, что ЕС заставит их отказаться от дискриминации русскоязычных.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#эстония #политика #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...