Эстония сохранит безвизовый режим для Украины, об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд. По ее словам, это касается и тех граждан Украины, которые приезжают в Эстонию на работу.

Керсти Кальюлайд отметила, что безвизовый режим действует не только между Эстонией и Украиной, а между всеми странами Евросоюза, поэтому не стоит говорить о том, что одна из стран его отменит. По ее словам, МИД Эстонии быстро отреагировал на инициативу лидера Консервативной народной партии Марта Хельме и заявил, что подход к безвизовому режиму не изменится.

Безвизовый режим для жителей Украины а страны Евросоюза стал действовать в июне минувшего года. Ряд политиков Эстонии считает, что приезжающие на заработки украинцы отнимают у местных жителей работу, таким образом снижая расценки на работу и не давая гражданам Эстонии зарабатывать.

Ранее президент Эстонии заявила, что Европа устала от Украины, так как Киев не выполняет советы западных партнеров. Эксперты уверены, что эстонские власти боятся, что ЕС заставит их отказаться от дискриминации русскоязычных.