Портал Роструда ввел предварительное тестирование соискателей

Работодатели получили возможность предварительного тестирования претендентов на портале «Работа в России», сообщили в пресс-службе Роструда 19 сентября.

Тестовые вопросы могут быть как универсальными, так и отличаться для каждой вакансии. Система автоматический подсчитает количество правильных ответов. В публикации отмечается, что нововведение поможет работодателю отобрать для собеседования именно тех соискателей, которые больше всего подходят на место.

«Возможность провести предварительное тестирование на «Работе в России» не только сэкономит время работодателей, но и поможет получить более полное представление о соискателе, его знаниях и понять, насколько тот или иной кандидат подходит на данную позицию», — привела пресс-служба слова заместителя главы ведомства Дениса Васильева.

Общероссийская база вакансий «Работа в России» — это федеральная государственная система, которая помогает россиянам найти работу, а работодателям сотрудников. Сейчас на портале открыто более полутора миллиона вакансий и представлена почти тысяча резюме.