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 Венесуэла призвала США наладить двусторонние отношения

Венесуэла призвала США наладить двусторонние отношения
10:01   19 Сентября 2019
Весь мир

Венесуэла призвала США наладить двусторонние отношения

Венесуэла призвала США наладить двусторонние отношения

Венесуэла призвала США наладить двусторонние отношения, об этом заявила вице-президент страны Делси Родригес. 

По словам Родригес, правительству США необходимо начать диалог и переговоры с Венесуэлой. Вице-президент отметила, что таким образом Соединенные Штаты проявят здравый смысл, и вместе они начнут путь к восстановлению диалога между правительствами. Родригес считает, что другого пути налаживания отношений у США и Венесуэлы нет. Вице-премьер также заявила, что планы США по свержению правительства Венесуэлы провалились, поэтому сейчас нужно садиться за стол переговоров и вести диалог. 

Массовые протесты против президента Венесуэлы Николаса Мадуро начались в январе 2019 года, а временным главой государства себя провозгласил Хуан Гуаидо. Незаконное провозглашение одобрили некоторые страны Запада вместе с правительством США. Россия, Турция и Китай поддерживают Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.

Кремль заявил, что Гуаидо занимает несуществующий пост. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала Вашингтону перестать пугать Россию санкциями за сотрудничество с Венесуэлой. Накануне министерство обороны Венесуэлы раскритиковало возможность военного вторжения в страну.

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #политика #весь мир #венесуэла

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