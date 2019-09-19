Венесуэла призвала США наладить двусторонние отношения, об этом заявила вице-президент страны Делси Родригес.

По словам Родригес, правительству США необходимо начать диалог и переговоры с Венесуэлой. Вице-президент отметила, что таким образом Соединенные Штаты проявят здравый смысл, и вместе они начнут путь к восстановлению диалога между правительствами. Родригес считает, что другого пути налаживания отношений у США и Венесуэлы нет. Вице-премьер также заявила, что планы США по свержению правительства Венесуэлы провалились, поэтому сейчас нужно садиться за стол переговоров и вести диалог.

Массовые протесты против президента Венесуэлы Николаса Мадуро начались в январе 2019 года, а временным главой государства себя провозгласил Хуан Гуаидо. Незаконное провозглашение одобрили некоторые страны Запада вместе с правительством США. Россия, Турция и Китай поддерживают Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.

Кремль заявил, что Гуаидо занимает несуществующий пост. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала Вашингтону перестать пугать Россию санкциями за сотрудничество с Венесуэлой. Накануне министерство обороны Венесуэлы раскритиковало возможность военного вторжения в страну.