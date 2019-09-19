СК возбудил уголовное дело по факту взрыва гранаты в Златоусте

Уголовное дело после взрыва самодельной гранаты рядом с общежитием в городе Златоуст Челябинской области было возбуждено Следственным комитетом России.

Об этом в четверг ведомство сообщает на своем сайте:

«Принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «е» ч. 2 ст. 105 УК России - «Убийство», - говорится в сообщении.

Как отмечается, взрыв прогремел в Златоусте накануне – в среду 18 сентября. На месте взрыва правоохранители обнаружили тело местного жителя, скончавшегося от полученных при взрыве ранений.

По предварительной информации, смертельные ранения получил, мужчина, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе бытового конфликта с другими гражданами достал самодельное взрывное, которое от его действий сработало. При этом еще три человека получили ранения.

В рамках возбужденного уголовного дела в настоящее время проводятся следственные действия.