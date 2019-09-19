Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Врачи Заворотнюк будут проводить новую процедуру для лечения актрисы

Врачи Заворотнюк будут проводить новую процедуру для лечения актрисы

 Киркоров озвучит австрийского генерала в мультфильме «Суворовъ»

Киркоров озвучит австрийского генерала в мультфильме «Суворовъ»
Посольство Армении появится в израильском Тель-Авиве

Посольство Армении появится в израильском Тель-Авиве

 Неизвестные пытались взорвать опоры Луганского моста

Неизвестные пытались взорвать опоры Луганского моста
Эстония сохранит безвизовый режим для Украины

Эстония сохранит безвизовый режим для Украины

 Венесуэла призвала США наладить двусторонние отношения

Венесуэла призвала США наладить двусторонние отношения
Врачи Заворотнюк будут проводить новую процедуру для лечения актрисы

Врачи Заворотнюк будут проводить новую процедуру для лечения актрисы

 Киркоров озвучит австрийского генерала в мультфильме «Суворовъ»

Киркоров озвучит австрийского генерала в мультфильме «Суворовъ»
Посольство Армении появится в израильском Тель-Авиве

Посольство Армении появится в израильском Тель-Авиве

 Неизвестные пытались взорвать опоры Луганского моста

Неизвестные пытались взорвать опоры Луганского моста
Эстония сохранит безвизовый режим для Украины

Эстония сохранит безвизовый режим для Украины

 Венесуэла призвала США наладить двусторонние отношения

Венесуэла призвала США наладить двусторонние отношения
10:25   19 Сентября 2019
Россия

СК возбудил уголовное дело по факту взрыва гранаты в Златоусте

СК возбудил уголовное дело по факту взрыва гранаты в Златоусте

Уголовное дело после взрыва самодельной гранаты рядом с общежитием в городе Златоуст Челябинской области было возбуждено Следственным комитетом России.

Об этом в четверг ведомство сообщает на своем сайте:

«Принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «е» ч. 2 ст. 105 УК России - «Убийство», - говорится в сообщении.

Как отмечается, взрыв прогремел в Златоусте накануне – в среду 18 сентября. На месте взрыва правоохранители обнаружили тело местного жителя, скончавшегося от полученных при взрыве ранений.

По предварительной информации, смертельные ранения получил, мужчина, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе бытового конфликта с другими гражданами достал самодельное взрывное, которое от его действий сработало. При этом еще три человека получили ранения.

В рамках возбужденного уголовного дела в настоящее время проводятся следственные действия.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #происшествия #взрыв #чп #граната #следственный комитет #погибший #златоуст

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...