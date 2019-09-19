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Появилась первая официальная информация о состоянии Заворотнюк

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9:37   19 Сентября 2019
Россия

Появилась первая официальная информация о состоянии Заворотнюк

Появилась первая официальная информация о состоянии Заворотнюк

Появилась первая официальная информация о состоянии российской актрисы Анастасии Заворотнюк. Как сообщила пиар-директор артистки Марина Потапова, состояние Заворотнюк улучшилось, она вышла из комы. 

«Московский комсомолец» сообщает, что Потапова оценила шансы на выздоровление артистки и назвала их «немаленькими». По словам пиар-директора, врачи не дают родственникам Заворотнюк раскисать и говорят, что она может «выкарабкаться». При этом близкие актрисы говорят о том, что не хотят сглазить и не рассказывают о том, в каком она состоянии находится на самом деле. 

В августе СМИ написали о том, что Анастасия Заворотнюк находится в коме в одной из московских больниц. Продюсер Андрей Разин сообщал, что у актрисы обнаружена глиобластома - опухоль головного мозга. Также в СМИ была информация, что Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом директору актрисы запретили комментировать ее состояние, также молчание хранят все родственники.

В эфире Первого канала соседи и друзья Заворотнюк рассказывали, что она на самом деле болеет, а врачи в студии программы «Пусть говорят» сообщали, что актриса действительно находится в московской больнице, но подробности опустили по этическим соображениям. Ранее СМИ написали, что сейчас актриса вышла из комы и самостоятельно дышит, а ее состояние улучшилось. Также врачи рассекретили примерную стоимость лечения Анастасии Заворотнюк в столичной больнице. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #заворотнюк

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