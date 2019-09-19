Эксперты Минздрава назвали безопасную норму потребления алкоголя за день. По мнению специалистов ведомства, безопасная норма все же существует, она связана с незначительным риском.

По данным Минздрава, для женщин для мужчин норма составляет три стандартные порции в день. Для женщин это две стандартные порции. При этом под стандартной порцией нужно понимать 10 граммов чистого алкоголя. В пример эксперты приводят 200 миллилитров вина крепости 12 процентов, такова норма для женщин. Для мужчин она составляет порядка 900 миллилитров пива крепостью 4,5 процента. Именно такой объем не способен нанести серьезного вреда для организма человека, пишет РИА Новости.

При этом эксперты говорят, что не стоит пить алкоголь несколько дней подряд. Если употреблять спиртное в течение нескольких дней один за другим, это все же окажет вред на организм. К тому же, не стоит пить алкоголь в утренние часы, говорят специалисты Минздрава.

Ранее стало известно о том, что в России хотят запретить продавать алкоголь в небольших барах и кафе площадью менее 20 «квадратов». Законопроект уже был принят Госдумой в первом чтении.