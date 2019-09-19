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9:46   19 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Автоколонна с гуманитарной помощью из России прибыла в Луганск

Автоколонна с гуманитарной помощью из России прибыла в Луганск

Очередной конвой МЧС РФ с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыл в столицу самопровозглашенной Луганской народной республики.

Об этом в четверг сообщает пресс-служба ЛНР, отмечая, что автоколонна доставила в Луганск 159 тонн гуманитарных грузов, в том числе медицинское оборудование.

Предыдущая партия гуманитарной помощь МЧС России была доставлена жителям Донбасса 25 июля 2019 года.

Напомним: самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики заявили о своей независимости от Украины весной 2014 года, после того, как в Киеве в феврале того же года произошел государственный переворот. Политики, пришедшие к власти на Украине после переворота, начали военную операцию против самопровозглашенных республик. Жертвами военного конфликта, по данным Организации объединенных наций, стали порядка 13 тысяч человек.

Урегулированием конфликта занимается Минская контактная группа, которая с сентября 2014 года трижды принимала документы, регламинтирующие шаги по деэскалации ситуации, однако, стрельба на линии соприкосновения не прекращается.

 

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Автор: Александр Люблинский
#мчс #россия #донбасс #украина #гуманитарная помощь #луганск #конвой

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