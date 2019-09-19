Большинство россиян назвали премии лучшей мотивацией на работе. Таковы итоги опроса Аналитического центра НАФИ.

Премию и бонусы назвали лучшей мотивацией 73 процента опрошенных. 56 процентов заявили, что их мотивирует на работу тринадцатая зарплата. 41 процент заявил, что на работе им важен социальный пакет.

По мнению каждого четвертого, лучшим вознаграждением являются отгулы и дополнительные выходные. Также 15 процентов назвали подарки лучшей мотиваций, а по версии 14 процентов опрошенных больше всего их мотивирует работать оплата работодателем различных курсов.

В опросе поучаствовало 1600 совершеннолетних граждан РФ из 52 регионов страны.

Ранее стало известно, что россияне стали реже допускать просрочки по кредитам.