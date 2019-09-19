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8:31   19 Сентября 2019
Россия

Рейс Новосибирск — Москва отложили по технической причине

Рейс Новосибирск — Москва отложили по технической причине

Авиакомпания «Аэрофлот» отложила рейс Новосибирск — Москва по технической причине. Об этом говорится в сообщении транспортной прокуратуры.

Самолет из-за технической неполадки не может вылететь из новосибирского аэропорта Толмачево в столичный аэропорт Шереметьево. В ожидании вылета в Новосибирске находятся 126 пассажиров, большинство из них сидят в аэропорту, так как в соседних гостиницах для них нет мест, отмечает прокуратура. Всех людей обеспечили питанием и водой.

В ведомстве отметили, что разместить в отелях смогли лишь десять человек из 126. Когда вылет будет совершен, пока не сообщается, также неизвестно, с чем именно связана техническая неполадка. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #аэрофлот #чп #новосибирск

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