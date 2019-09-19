Россия и Китай имеют огромные перспективы сотрудничества, считает Ли Кэцян

Россия и Китай имеют огромные перспективы сотрудничества, считает премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. По его словам, Китай готов продолжать работать с ЕАЭС в направлении инициативы «Один пояс, один путь».

Ли Кэцян также отметил, что КНР будет продолжать расширять качество торговли с Россией. Представитель КНР уверен, что развитие двусторонних отношений является благоприятным для России и Китая, а также для других государств. Ли Кэцян заявил, что Китай готов и дальше сотрудничать с Россией, укреплять дружеские и деловые отношения, защищать систему международных отношений с ООН.

Кроме того, Ли Кэцян заявил, что Россия и Китай в дальнейшем будут продолжать быть открытыми в общении друг с другом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что визит премьера Госсовета Китая Ли Кэцяна в РФ поспособствует развитию отношений. Ли Кэцян также провел встречу с российским премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, который отметил высокий уровень партнерства РФ и Китая.