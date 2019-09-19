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 Президент Эстонии пожаловалась на усталость Европы от Украины

Президент Эстонии пожаловалась на усталость Европы от Украины
7:51   19 Сентября 2019
Весь мир

Президент Эстонии пожаловалась на усталость Европы от Украины

Президент Эстонии пожаловалась на усталость Европы от Украины

Европа устала от Украины, поскольку Киев не следует советам западных партнеров. Об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

В интервью «Европейской правде» глава республики прокомментировала замечание журналиста о том, что несмотря на поддержку Таллина Киеву, в «расширенной» Европе все сильнее наблюдается усталость от Украины.

По ее словам, причиной усталости является то, что европейские страны много лет дают одни и те же советы, и не видят, чтобы Украина была менее коррумпированной, а экономика - менее олигархической.

Кальюлайд заявила, что что в Эстонии осознают, что часть стран-членов ЕС все равно поступятся интересами Украины ради экономических отношений с Россией, даже если Украина добьется успехов в борьбе с коррупцией.

Ранее председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев призвал Киев пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе.

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Автор: Олег Королев
#европа #украина #эстония

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