Президент Эстонии пожаловалась на усталость Европы от Украины

Европа устала от Украины, поскольку Киев не следует советам западных партнеров. Об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

В интервью «Европейской правде» глава республики прокомментировала замечание журналиста о том, что несмотря на поддержку Таллина Киеву, в «расширенной» Европе все сильнее наблюдается усталость от Украины.

По ее словам, причиной усталости является то, что европейские страны много лет дают одни и те же советы, и не видят, чтобы Украина была менее коррумпированной, а экономика - менее олигархической.

Кальюлайд заявила, что что в Эстонии осознают, что часть стран-членов ЕС все равно поступятся интересами Украины ради экономических отношений с Россией, даже если Украина добьется успехов в борьбе с коррупцией.

Ранее председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев призвал Киев пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе.