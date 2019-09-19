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7:27   19 Сентября 2019
Весь мир

Таиланд отменит въездные анкеты для иностранцев

Таиланд отменит въездные анкеты для иностранцев

Таиланд на протяжении ближайших трех месяцев отменит и выведет из обращения въездные анкеты для иностранцев. Об этом сообщает газета «Кхао Сот» со ссылкой на администрацию премьер-министра страны.

Так, иностранцам при въезде в Таиланд больше не придется заполнять въездные анкеты по Форме ТМ6. Анкеты будут изъяты из документооборота иммиграционных властей в течение трех месяцев.

В свлю очередь подача иммиграционных форм, связанных с подтверждением адреса проживания экспатов каждые три месяца и сообщением о временном выезде (более суток) с места регистрации в течение ближайших трех месяцев будут переведены в онлайн-сервисы. Однако, первое время будет применяться специальный бар-код.

Подтверждение адреса проживания, как и подача формы ТМ30, обязательны только для проживающих в Таиланде по долгосрочным визам иностранцев.

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Автор: Олег Королев
#туризм #таиланд

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