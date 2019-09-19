Американский разведчик забил тревогу после общения Трампа с иностранным лидером

Сотрудник разведки США пожаловался руководству о тревожном разговоре американского президента Дональла Трамп с неким иностранным лидером. Об этом пишет Washington Post, ссылаясь на источники.

Суть беседы, а также личность собеседника Трампа, неизвестна, однако разговор содержал некое обещание. Предполагается, что оно было настолько тревожным, что разведчик забил тревогу. Один из экс-чиновников рассказал WP, что общение глав государств было по телефону.

Инспектор разведсообщества Майкл Аткинсон установил, что полученные сведения заслуживают доверия, и что жалоба является срочной. Это предполагает, что комитеты обеих палат конгресса по надзору должны быть уведомлены. Однако, и.о. главы нацразведки США Джозеф Магуайр отказался делиться деталями с парламентариями.

Жалоба была подана 12 августа. За пошедшие дни Трамп общался по меньшей мере с пятью главами государств, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным. Также он общался с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Жалоба вызвала напряженное противостояние между разведкой и конгрессом. Кроме того, данная ситуация вызвала новые вопросы о том, как президент обращается с секретными данными.