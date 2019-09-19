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6:40   19 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Украинский депутат призвал Киев пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе

Украинский депутат призвал Киев пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе

Украине придется пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе. Об этом заявил депутат Верховной рады и член партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев.

Председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заявил, что Киев должен идти на переговоры с другой стороной, которая также должна чем-то пожертвовать. Он отметил, что в вопросе мира необходим компромисс.

Гетманцев отметил, что военного решения данного конфликта нет, поэтом не стоит на этот счет заблуждаться. По его словам, решать все необходимо «в окопе».

Также он раскритиковал идею наделения Донбасса особым статусом. По его словам, данная мера якобы может привести к развалу страны.

Парламентарий заявил, что Киев не готов обсуждать те вещи, которые касаются суверенитета, а также внесения особого статуса Донбасса в конституцию. По его словам, это является прямой федерализацией, которая в итоге может привести к фактическому распаду.

Киев начал в апреле 2014 года военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами внутреннего конфликта стали около 13 тысяч человек.

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Автор: Олег Королев
#донбасс #украина #верховная рада #федерализация

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