Трамп расписался на стене на границе с Мексикой

Американский президент Дональд Трамп оставил свою подпись на стене на границе с Мексикой, пишет газета Hill.

По данным издания, после пресс-конференции на южной границе США в штате Калифорния Трамп подошел к стене и расписался маркером. Он отметил, что стена настолько жаркая, что к ней невозможно прикоснуться. «Можно жарить яичницу на этой стене», - заявил он.

Также Трамп опубликовал на своей странице в Twitter видео, на котором он пожимает руку пограничникам и позирует вместе с ними для фото.

Ранее администрация Трампа заявила, что возьмет из других статей федерального бюджета около 3,6 миллиарда долларов на строительство новых ограждений на границе с Мексикой. Для этого президент США объявил режим ЧП на границе, который позволил задействовать средства, выделенные Конгрессом США на другие цели.

Такие шаги Трамп предпринял после того, как не смог добиться от конгресса финансирования строительства стены. Из-за разногласий в начале года федеральное правительство существовало без одобренного бюджета, из-за чего была сокращена работа ряда ведомств.