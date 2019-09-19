Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Более 30 современных БТР получила морская пехота на Камчатке

Более 30 современных БТР получила морская пехота на Камчатке

 Сильный ветер в Краснодаре повалил стрелу крана и более 20 деревьев

Сильный ветер в Краснодаре повалил стрелу крана и более 20 деревьев
Украинский депутат призвал Киев пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе

Украинский депутат призвал Киев пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе

 Пуск первого энергоблока Белорусской АЭС пройдет в 2020 году

Пуск первого энергоблока Белорусской АЭС пройдет в 2020 году
Трамп расписался на стене на границе с Мексикой

Трамп расписался на стене на границе с Мексикой

 Гонконг вслед за США понизил базовую ставку до 2,25 процентов

Гонконг вслед за США понизил базовую ставку до 2,25 процентов
Более 30 современных БТР получила морская пехота на Камчатке

Более 30 современных БТР получила морская пехота на Камчатке

 Сильный ветер в Краснодаре повалил стрелу крана и более 20 деревьев

Сильный ветер в Краснодаре повалил стрелу крана и более 20 деревьев
Украинский депутат призвал Киев пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе

Украинский депутат призвал Киев пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе

 Пуск первого энергоблока Белорусской АЭС пройдет в 2020 году

Пуск первого энергоблока Белорусской АЭС пройдет в 2020 году
Трамп расписался на стене на границе с Мексикой

Трамп расписался на стене на границе с Мексикой

 Гонконг вслед за США понизил базовую ставку до 2,25 процентов

Гонконг вслед за США понизил базовую ставку до 2,25 процентов
5:44   19 Сентября 2019
Весь мир

Гонконг вслед за США понизил базовую ставку до 2,25 процентов

Гонконг вслед за США понизил базовую ставку до 2,25 процентов

Монетарный регулятор Гонконга понизил базовую ставку вслед за ФРС США, говорится на сайте ведомства.

Управление кредитно-денежного обращения Гонконга в четверг объявляет, что базовая ставка в соответствии с предустановленной схемой понижается на 25 базисных пунктов, до 2,25 процента годовых. Решение вступает в силу незамедлительно.

Подчеркивается, что данное решение о понижении базовой ставки обусловлено тем, что США 18 сентября понизили процентную ставку ФРС на 25 базисных пунктов.

ФРС США в среду снизла учетную ставку на 0,25 процентов - до 1,75-2 процента. Данное снижение уже второе за год.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает отличным решение ФРС США снизить базовую процентную ставку.

Глава ФРС Джером Пауэлл накануне заявил, что в экономике США нет внутренних угроз, но существуют внешние.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#гонконг #фрс сша

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...