Гонконг вслед за США понизил базовую ставку до 2,25 процентов

Монетарный регулятор Гонконга понизил базовую ставку вслед за ФРС США, говорится на сайте ведомства.

Управление кредитно-денежного обращения Гонконга в четверг объявляет, что базовая ставка в соответствии с предустановленной схемой понижается на 25 базисных пунктов, до 2,25 процента годовых. Решение вступает в силу незамедлительно.

Подчеркивается, что данное решение о понижении базовой ставки обусловлено тем, что США 18 сентября понизили процентную ставку ФРС на 25 базисных пунктов.

ФРС США в среду снизла учетную ставку на 0,25 процентов - до 1,75-2 процента. Данное снижение уже второе за год.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает отличным решение ФРС США снизить базовую процентную ставку.

Глава ФРС Джером Пауэлл накануне заявил, что в экономике США нет внутренних угроз, но существуют внешние.