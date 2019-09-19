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5:23   19 Сентября 2019
Россия

Более 30 современных БТР получила морская пехота на Камчатке

Более 30 современных БТР получила морская пехота на Камчатке

Морская пехота Тихоокеанского флота ВМФ на Камчатке получила более тридцати современных БТР-82А, сообщил журналистам глава отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

По его словам, новейшие бронетранспорты в ходе планового перевооружения на современные образцы военной техники пополнили соединение морской пехоты войск и сил на северо-востоке страны, дислоцированное на Камчатском полуострове.

Боевые машины были доставлены на полуостров морским путем. Они совершили марш к месту постоянной дислокации.

Данная крупная партия уже вторая по счету. Так, в мае минувшего года морская пехота получила 30 БТР-82А. Современные бронетранспортеры планово заменяют технику предыдущего поколения - БТР-80.

Также перевооружения подходят к концу в Приморском соединении морской пехоты. Подразделения во Владивостоке также получили новые бронетранспорты БТР-82А.

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Автор: Олег Королев
#бтр-80 #камчатка #тоф

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