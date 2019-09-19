Более 30 современных БТР получила морская пехота на Камчатке

Морская пехота Тихоокеанского флота ВМФ на Камчатке получила более тридцати современных БТР-82А, сообщил журналистам глава отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

По его словам, новейшие бронетранспорты в ходе планового перевооружения на современные образцы военной техники пополнили соединение морской пехоты войск и сил на северо-востоке страны, дислоцированное на Камчатском полуострове.

Боевые машины были доставлены на полуостров морским путем. Они совершили марш к месту постоянной дислокации.

Данная крупная партия уже вторая по счету. Так, в мае минувшего года морская пехота получила 30 БТР-82А. Современные бронетранспортеры планово заменяют технику предыдущего поколения - БТР-80.

Также перевооружения подходят к концу в Приморском соединении морской пехоты. Подразделения во Владивостоке также получили новые бронетранспорты БТР-82А.