Премьер Канады извинился за фотографию с черным гримом после обвинений в расизме

Канадский премьер Джастин Трюдо перед выборами извинился за свое фото в коричневом гриме. Об этом сообщает телеканал CBC.

Накануне журнал Time опубликовал фото, на котором Трюдо представлен в темном гриме и белом тюрбане. Будущий премьер в 29-летнм возрасте в таком виде пришел на вечеринку в частной школе, где преподавал преподавал весной 2001 года. Фотографию нашли в выпускном альбоме.

Трюдо заявил, что данный образ является костюмом Алладина. Он отметил, что не должен был наносить макияж и надевать тюрьбан, и ему следовало бы догадаться, что такой костюм можно связать с расизмом. Премьер выразил сожаление в связи с этим.

Одиннадцатого сентября Трюдо объявил о начале предвыборной кампании. Выборы пройдут 21 октября.