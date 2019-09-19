Премьер Канады извинился за фотографию с черным гримом после обвинений в расизме
Канадский премьер Джастин Трюдо перед выборами извинился за свое фото в коричневом гриме. Об этом сообщает телеканал CBC.
Накануне журнал Time опубликовал фото, на котором Трюдо представлен в темном гриме и белом тюрбане. Будущий премьер в 29-летнм возрасте в таком виде пришел на вечеринку в частной школе, где преподавал преподавал весной 2001 года. Фотографию нашли в выпускном альбоме.
Трюдо заявил, что данный образ является костюмом Алладина. Он отметил, что не должен был наносить макияж и надевать тюрьбан, и ему следовало бы догадаться, что такой костюм можно связать с расизмом. Премьер выразил сожаление в связи с этим.
Одиннадцатого сентября Трюдо объявил о начале предвыборной кампании. Выборы пройдут 21 октября.
Exclusive: Justin Trudeau wore brownface at 2001 ‘Arabian Nights’ party while he taught at a private school, Canada's Liberal Party admits https://t.co/j3UobfYNIF— TIME (@TIME) September 18, 2019