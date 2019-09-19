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 Трамп назвал отличным решение ФРС США снизить базовую процентную ставку

Трамп назвал отличным решение ФРС США снизить базовую процентную ставку
4:09   19 Сентября 2019
Весь мир

Трамп назвал отличным решение ФРС США снизить базовую процентную ставку

Трамп назвал отличным решение ФРС США снизить базовую процентную ставку

Американский лидер Дональд Трамп одобрил решение ФРС США снизить базовую процентную ставку.

В среду Федеральная резервная система решила опустить ставку на 0,25 пункта - до 1,75-2 процента. После этого фондовые индексы США начали снижаться в пределах процента, но в итоге вернулись к уровням вторника.

Трамп заявил журналистам, что считает данное решение отличным. По его словам, ФРС следовало бы действовать быстрее. При этом он отметил, что в ведомстве допустили некоторые ошибки, но несмотря на это, у США «прекрасная экономика».

Американский президент регулярно критикует ФРС и его главу Джерома Пауэлла за финансовую политику. В среду он упрекнул ведомство в понижении ставки.

На своей странице в Twitter Трамп заявил, что Пауэлл и ФРС вновь «провалились». По его словам, глава ведомства не имеет «ни смелости, ни чувства реальности, ни видением ситуации».

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Автор: Олег Королев
#трамп #фрс сша

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