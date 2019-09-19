Трамп назвал отличным решение ФРС США снизить базовую процентную ставку

Американский лидер Дональд Трамп одобрил решение ФРС США снизить базовую процентную ставку.

В среду Федеральная резервная система решила опустить ставку на 0,25 пункта - до 1,75-2 процента. После этого фондовые индексы США начали снижаться в пределах процента, но в итоге вернулись к уровням вторника.

Трамп заявил журналистам, что считает данное решение отличным. По его словам, ФРС следовало бы действовать быстрее. При этом он отметил, что в ведомстве допустили некоторые ошибки, но несмотря на это, у США «прекрасная экономика».

Американский президент регулярно критикует ФРС и его главу Джерома Пауэлла за финансовую политику. В среду он упрекнул ведомство в понижении ставки.

На своей странице в Twitter Трамп заявил, что Пауэлл и ФРС вновь «провалились». По его словам, глава ведомства не имеет «ни смелости, ни чувства реальности, ни видением ситуации».