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3:48   19 Сентября 2019
Весь мир

Пенс пообещал Молдавии поддержку США в «построении демократии»

Пенс пообещал Молдавии поддержку США в «построении демократии»

Американский вице-президент Майк Пенс обсудил в Вашингтоне с премьером Молдавии Майей Санду вопросы развития двусторонних отношений. Об этом сообщает пресс-служба Пенса.

Отмечается, что стороны обсудили пути повышения экономического развития и энергетической безопасности в Молдавии. Также вице-президент вновь заявил о неизменной поддержке Вашингтоном правительства республики и выразил надежду, что оно и впредь будет привержено продолжению реформ.

Также Пенс заявил, что США поддерживают Молдавию в ее усилиях по построению «более процветающего и демократического будущего». По его словам, реформы в республике должны включать «своевременное назначение» независимого генерального прокурора, принятие законодательства для обеспечения независимости госучерждений, проведение «свободных и справедливых» местных выборов в октябре, а также принятие решительных мер в борьбе с коррупцией.

Санду стала главой правительства Молдавии 8 июня. Данный визит в США в данном качестве стал для нее первым.

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Автор: Олег Королев
#сша #молдавия #майк пенс

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