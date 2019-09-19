Пенс пообещал Молдавии поддержку США в «построении демократии»

Американский вице-президент Майк Пенс обсудил в Вашингтоне с премьером Молдавии Майей Санду вопросы развития двусторонних отношений. Об этом сообщает пресс-служба Пенса.

Отмечается, что стороны обсудили пути повышения экономического развития и энергетической безопасности в Молдавии. Также вице-президент вновь заявил о неизменной поддержке Вашингтоном правительства республики и выразил надежду, что оно и впредь будет привержено продолжению реформ.

Также Пенс заявил, что США поддерживают Молдавию в ее усилиях по построению «более процветающего и демократического будущего». По его словам, реформы в республике должны включать «своевременное назначение» независимого генерального прокурора, принятие законодательства для обеспечения независимости госучерждений, проведение «свободных и справедливых» местных выборов в октябре, а также принятие решительных мер в борьбе с коррупцией.

Санду стала главой правительства Молдавии 8 июня. Данный визит в США в данном качестве стал для нее первым.