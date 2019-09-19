Белый дом подтвердил первую встречу Трампа и Зеленского в ООН

Американский вице-президент Майк Пенс и украинский президент Владимир Зеленский в телефонной беседе обсудили предстоящую встречу Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее украинский постпред при Всемирной организации Владимир Ельченко сообщил, что встреча президентов США и Украины на полях Генассамблеи ООН может пройти между 23 и 26 сентября.

Отмечается, что вице-президент по телефону с Зеленским обсудил предстоящую встречу с Трампом, которая должна случится на следующей неделе.

Также Пенс подтвердил приверженность Вашингтона суверенитету и территориальной целостности Украины, а также высоко оценил работу новой украинской администрации в сфере борьбы с коррупцией, а также выразил полную поддержку усилий со стороны США.

Первая встреча президентов США и Украины должна была состоятся в Варшаве еще в начале месяца, но Трамп туда не поехал из-за урагана «Дориан».