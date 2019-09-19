США не станут терпеть «угрожающее поведение» Ирана, заявил Помпео

Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что США не станут терпеть «угрожающее поведение» Ирана.

На своей странице в Twitter он написал, что встретился с наследным принцем страны Мухаммедом бен Сальманом, чтобы обсудить беспрецедентные нападения на саудовскую нефтяную инфраструктуру. По его словам, США поддерживают Саудовскую Аравию и ее право на самооборону.

Госсекретарь подчеркнул, что такое «угрожающее поведение» Ирана недопустимо.

Помпео находится с визитом в Саудовской Аравии, после чего посетит ОАЭ. Пресс-служба Госдепартамента отмечает, что секретарь и наследный принц согласились, что нападение является неприемлемым и беспрецендентным, и не только угрожает нацбезопасности Эр-Рияда, но и мировому энергоснабжению в целом.

Также отмечается, что Помпео и Мухаммед бен Сальман обсудили «необходимость объединения усилий международного сообщества для противодействия сохраняющейся угрозе иранского режима» и согласились с тем, что Тегеран должен нести ответственность за свое поведение.