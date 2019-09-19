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 США не станут терпеть «угрожающее поведение» Ирана, заявил Помпео

США не станут терпеть «угрожающее поведение» Ирана, заявил Помпео
2:42   19 Сентября 2019
Весь мир

США не станут терпеть «угрожающее поведение» Ирана, заявил Помпео

США не станут терпеть «угрожающее поведение» Ирана, заявил Помпео

Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что США не станут терпеть «угрожающее поведение» Ирана.

На своей странице в Twitter он написал, что встретился с наследным принцем страны Мухаммедом бен Сальманом, чтобы обсудить беспрецедентные нападения на саудовскую нефтяную инфраструктуру. По его словам, США поддерживают Саудовскую Аравию и ее право на самооборону.

Госсекретарь подчеркнул, что такое «угрожающее поведение» Ирана недопустимо.

Помпео находится с визитом в Саудовской Аравии, после чего посетит ОАЭ. Пресс-служба Госдепартамента отмечает, что секретарь и наследный принц согласились, что нападение является неприемлемым и беспрецендентным, и не только угрожает нацбезопасности Эр-Рияда, но и мировому энергоснабжению в целом.

Также отмечается, что Помпео и Мухаммед бен Сальман обсудили «необходимость объединения усилий международного сообщества для противодействия сохраняющейся угрозе иранского режима» и согласились с тем, что Тегеран должен нести ответственность за свое поведение.

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Автор: Олег Королев
#сша #иран #саудовская аравия

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