Осужденный в США Виктор Бут впервые встретился с семьей

Россиянин Виктор Бут, отбывающий наказание в тюрьме Мэрион в американском штате Иллинойс, впервые встретился с супругой Аллой и дочерью. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на генконсульство РФ в Нью-Йорке.

Отмечается, что дочь и супруга Бута прибыли в Мэрион. Власти США позволили им провести ряд свиданий.

Сотрудник российского генконсульства в Нью-Йорке Артем Теванян в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что Бут обнял дочь, которую не видел восемь лет. Он отметил, что это выглядело очень трогательно.

Тюремная администрация разрешила родственникам Бута посещать его четыре раза в неделю. Длительность каждой встречи ограничена четыремя часами. Генконсульство отмечает, что россиянин не высказывает каких-либо жалоб на условия содержания.

Бут был задержан в Таиланде по запросу США в 2008 году. Он обвиняется подготовке сговора с целью убийства военнослужащих США, якобы с целью « материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет».

Россиянин проиграл в Таиланде два процесса об экстрадиции, однако затем, на стадии и апелляции, решения судов были отменены. Находясь под юрисдикцией таиландского суда, американские спецслужбы вывезли Бута с грубыми нарушениями законов США и Таиланда. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным.