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 Россия и Китай предложили в Совбезе ООН свою резолюцию по деэскалации в сирийском Идлибе

Россия и Китай предложили в Совбезе ООН свою резолюцию по деэскалации в сирийском Идлибе
1:48   19 Сентября 2019
Весь мир

Россия и Китай предложили в Совбезе ООН свою резолюцию по деэскалации в сирийском Идлибе

Россия и Китай предложили в Совбезе ООН свою резолюцию по деэскалации в сирийском Идлибе

Китай и Россия предложили СБ ООН свой вариант резолюции по прекращению огня в сирийском Идлибе, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на текст обеих резолюций.

Ранее Германия, Бельгия и Кувейт представили СБ проект резолюции по Идлибу, который призывает все стороны прекратить огонь в полдень субботы. Документ также призывает к уважению международного гуманитарного права и права доступа к гумпомощи. Источник агентства в дипломатических кругах сообщил, что проект, который вызвал споры между США и Россией, будет рассмотрен в четверг.

В свою очередь проект России и Китая, который также может быть рассмотрен в четверг, содержит в себе призыв к прекращению огня в Идлибе с полуночи пятницы. При этом российско-китайский вариант подразумевает, что прекращение военных действий не распространяется на военные операции против ряда лиц, групп, организаций и предприятий, связанных с террористами.

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Автор: Олег Королев
#идлиб #сб оон

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