Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сильный ветер в Краснодаре повалил стрелу крана и более 20 деревьев

Сильный ветер в Краснодаре повалил стрелу крана и более 20 деревьев

 Власти Москвы призвали отказаться от поездок на автомобилях 22 сентября

Власти Москвы призвали отказаться от поездок на автомобилях 22 сентября
Пуск первого энергоблока Белорусской АЭС пройдет в 2020 году

Пуск первого энергоблока Белорусской АЭС пройдет в 2020 году

 Угрожавшего взорвать метромост в Киеве обезвредили

Угрожавшего взорвать метромост в Киеве обезвредили
Осужденный в США Виктор Бут впервые встретился с семьей

Осужденный в США Виктор Бут впервые встретился с семьей

 Россия и Китай предложили в Совбезе ООН свою резолюцию по деэскалации в сирийском Идлибе

Россия и Китай предложили в Совбезе ООН свою резолюцию по деэскалации в сирийском Идлибе
Сильный ветер в Краснодаре повалил стрелу крана и более 20 деревьев

Сильный ветер в Краснодаре повалил стрелу крана и более 20 деревьев

 Власти Москвы призвали отказаться от поездок на автомобилях 22 сентября

Власти Москвы призвали отказаться от поездок на автомобилях 22 сентября
Пуск первого энергоблока Белорусской АЭС пройдет в 2020 году

Пуск первого энергоблока Белорусской АЭС пройдет в 2020 году

 Угрожавшего взорвать метромост в Киеве обезвредили

Угрожавшего взорвать метромост в Киеве обезвредили
Осужденный в США Виктор Бут впервые встретился с семьей

Осужденный в США Виктор Бут впервые встретился с семьей

 Россия и Китай предложили в Совбезе ООН свою резолюцию по деэскалации в сирийском Идлибе

Россия и Китай предложили в Совбезе ООН свою резолюцию по деэскалации в сирийском Идлибе
1:25   19 Сентября 2019
Весь мир

Эксперт НАТО рассказал о существовании «моря Азимова»

Эксперт НАТО рассказал о существовании «моря Азимова»

Эксперт НАТО по морской безопасности в статье, посвященной мерам обеспечения свободы судоходства, сослался на пример недавних событий в неком «море Азимова».

В публикации на сайте НАТО, озаглавленной «Почему важно обеспечивать свободный доступ к морю?» говорится, что свобода доступа к морям имеет решающее значение для экономик различных стран, инфраструктуры, образа жизни и свободы.

Учившийся в военно-морской академии США отмечает, что подводные лодки и мины являются эффективными способами отрицания свободы доступа.

Далее материал отсылает на недавние события в Персидском заливе и в «море Азимова», которые «показали необходимость силам НАТО быть способными находить и уничтожать мины».

В статье не поясняется, где располагается «море Азимова» и о каких недавних событиях идет речь. Предполагается, что на самом деле идет об Азовском море.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#нато #азовское море

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...