Эксперт НАТО по морской безопасности в статье, посвященной мерам обеспечения свободы судоходства, сослался на пример недавних событий в неком «море Азимова».

В публикации на сайте НАТО, озаглавленной «Почему важно обеспечивать свободный доступ к морю?» говорится, что свобода доступа к морям имеет решающее значение для экономик различных стран, инфраструктуры, образа жизни и свободы.

Учившийся в военно-морской академии США отмечает, что подводные лодки и мины являются эффективными способами отрицания свободы доступа.

Далее материал отсылает на недавние события в Персидском заливе и в «море Азимова», которые «показали необходимость силам НАТО быть способными находить и уничтожать мины».

В статье не поясняется, где располагается «море Азимова» и о каких недавних событиях идет речь. Предполагается, что на самом деле идет об Азовском море.