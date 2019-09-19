Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сильный ветер в Краснодаре повалил стрелу крана и более 20 деревьев

Сильный ветер в Краснодаре повалил стрелу крана и более 20 деревьев

 Власти Москвы призвали отказаться от поездок на автомобилях 22 сентября

Власти Москвы призвали отказаться от поездок на автомобилях 22 сентября
Пуск первого энергоблока Белорусской АЭС пройдет в 2020 году

Пуск первого энергоблока Белорусской АЭС пройдет в 2020 году

 Угрожавшего взорвать метромост в Киеве обезвредили

Угрожавшего взорвать метромост в Киеве обезвредили
Осужденный в США Виктор Бут впервые встретился с семьей

Осужденный в США Виктор Бут впервые встретился с семьей

 Россия и Китай предложили в Совбезе ООН свою резолюцию по деэскалации в сирийском Идлибе

Россия и Китай предложили в Совбезе ООН свою резолюцию по деэскалации в сирийском Идлибе
Сильный ветер в Краснодаре повалил стрелу крана и более 20 деревьев

Сильный ветер в Краснодаре повалил стрелу крана и более 20 деревьев

 Власти Москвы призвали отказаться от поездок на автомобилях 22 сентября

Власти Москвы призвали отказаться от поездок на автомобилях 22 сентября
Пуск первого энергоблока Белорусской АЭС пройдет в 2020 году

Пуск первого энергоблока Белорусской АЭС пройдет в 2020 году

 Угрожавшего взорвать метромост в Киеве обезвредили

Угрожавшего взорвать метромост в Киеве обезвредили
Осужденный в США Виктор Бут впервые встретился с семьей

Осужденный в США Виктор Бут впервые встретился с семьей

 Россия и Китай предложили в Совбезе ООН свою резолюцию по деэскалации в сирийском Идлибе

Россия и Китай предложили в Совбезе ООН свою резолюцию по деэскалации в сирийском Идлибе
1:08   19 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Пуск первого энергоблока Белорусской АЭС пройдет в 2020 году

Пуск первого энергоблока Белорусской АЭС пройдет в 2020 году

Глава Гродненской области Белоруссии Владимир Кравцов заявил, что физический пуск первого блока Белорусской АЭС должен состояться в начале 2020 года.

По его словам, работы по первому блоку близки к финишу: там уже проходят пусконаладочные работы, испытания различных узлов и технологий, которые там заложен.

Кравцов заявил, что пока руководство генподрядчика (российской корпорации «Росатом») заявляет, что завершение первого блока атомной станции будет обеспечено в установленные сроки. По всем планам, в начале следующего года должен произойти физический пуск с выдачей конкретной мощности.

Белорусская АЭС строится около города Островец в Гродненской области, находящемся в пятидесяти километрах от Вильнюса. Генеральным подрядчиком выступает «Атомстройэкспорт» (входит в российский «Росатом»). Ранее заявлялось, что эксплуатация первого энергоблока начнется в 2019 году, второго - в 2020.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#аэс #белоруссия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...