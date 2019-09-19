Пуск первого энергоблока Белорусской АЭС пройдет в 2020 году

Глава Гродненской области Белоруссии Владимир Кравцов заявил, что физический пуск первого блока Белорусской АЭС должен состояться в начале 2020 года.

По его словам, работы по первому блоку близки к финишу: там уже проходят пусконаладочные работы, испытания различных узлов и технологий, которые там заложен.

Кравцов заявил, что пока руководство генподрядчика (российской корпорации «Росатом») заявляет, что завершение первого блока атомной станции будет обеспечено в установленные сроки. По всем планам, в начале следующего года должен произойти физический пуск с выдачей конкретной мощности.

Белорусская АЭС строится около города Островец в Гродненской области, находящемся в пятидесяти километрах от Вильнюса. Генеральным подрядчиком выступает «Атомстройэкспорт» (входит в российский «Росатом»). Ранее заявлялось, что эксплуатация первого энергоблока начнется в 2019 году, второго - в 2020.