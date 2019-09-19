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0:45   19 Сентября 2019
Весь мир

Глава ФРС США заявил об отсутствии внутренних угроз в американской экономике

Глава ФРС США заявил об отсутствии внутренних угроз в американской экономике

Экономика США не подтвержена угрозам изнутри, все риски идут из-за рубежа. Об этом заявил глава американской Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.

По его словам, в американской экономике нет ничего, что представляло бы очевидную угрозу в краткосрочной перспективе изнутри, Пауэлл заявил, что нет какого-либо«опасного сектора или сегмента, который «бурлит и перегревается».

Глава ФРС заявил, что экономика США внутри здоровая, а все негативные риски идут из-за рубежа. При этом он отметил, что в ведомстве обеспокоены низкой инфляцией.

Пауэлл заявил, что существуют зарубежные риски, которые влияют на производство и инвестиционные американские риски.

Накануне ФРС США второй раз за год снизила базовую процентную ставку на 25 пунктов - с 2-2,25 процента до 1,75-2 процента годовых.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни Федеральный резервный банк Нью-Йорка предоставит финансовой системе 75 миллиардов долларов для поддержания старой ставки.

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Автор: Олег Королев
#доллар #фрс сша

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