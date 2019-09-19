Помпео объяснил провал систем ПВО Patriot при атаке на нефтеобъекты в Саудовской Аравии

Американский госсекретарь Майк Помпео не удивлен, что саудовские системы ПВО, в том числе противоракетные комплексы Patriot, не смогли отразить ракетную атаку по нефтяным объектам.

По его словам, подобные системы противовоздушной обороны работают с «переменным успехом». Помпео отметил, что даже «одни из самых лучших систем» не всегда могут сбить цели.

Также Помпео в очередной раз обвинил Иран в субботней атаке на саудовские нефтяные объекты.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Саудовской Аравии приобрести российские С-300 или С-400 для защиты важных для саудитов объектов.

В субботу ряд объектов нефтегазовой государственной компании Saudi Aramco подверглись нападению БПЛА и ракетному обстрелу. Ответственность за инцидент на себя взяли повстанцы-хуситы, против которых Эр-Рияж воюет в составе арабской коалиции. Американские власти обвинили в произошедшем Иран.