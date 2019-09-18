Палестина готова вести переговоры с любым новым премьер-министром Израиля

Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики заявил, что его страна уважает результаты прошедших 17 сентября парламентских выборов в Израиле и будут готовы вести переговоры с любым новым главой правительства Еврейского государства.

Слава аль-Малики, сказанные во время его визита в Осло, в четверг вечером приводит телеканал Al Arabiya.

«Палестинские власти готовы вести переговоры с любым новым главой правительства Израиля. Мы уважаем результаты демократических выборов в Израиле и готовы сесть за стол переговоров с тем, кто сумеет сформировать правительство», - подчеркнул глава МИД Палестины.

Напомним: во вторник 17 сентября премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил, что власти страны не возлагают больших надежд на парламентские выборы в Израиле, так как Еврейское государство не раз демонстрировало неготовность «прекратить оккупацию Западного берега».

Официальные результаты выборов в Израиле, как ожидается, будут озвучены 25 сентября.