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22:45   18 Сентября 2019
Весь мир

Взрыв прогремел в Сомали рядом с автомобилем депутата, погибли два человека

Взрыв прогремел в Сомали рядом с автомобилем депутата, погибли два человека

Бомба взорвалась в четверг вечером в столице Сомали – Могадишо – рядом с машиной, в которой находился местный депутат Абдулкадир Арабоу.

Об инциденте сообщает издание Garowe Online, отмечая, что в результате взрыва погибли два человека – охранник и водитель депутата, при этом сам политик не получил даже ранений.

Как сообщает сомалийская радиостанция Dalsan, в результате взрыва пострадали еще несколько человек – случайных прохожих.

Информации о том, кто стоит за покушением на данный момент не приводиться. Ни одна из орудующих в стране радикальных группировок пока не взяла на себя ответственность за атаку.

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Автор: Александр Люблинский
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