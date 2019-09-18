Сильный ветер в Краснодаре повалил стрелу крана и более 20 деревьев

Власти Краснодара сообщают, что из-за сильного ветра в городе в течение дня было повалено более 20 деревьев, в том числе на территории детских садов и школ.

Скорость ветра в течение дня 18 сентября в столице Краснодарского края достигала 15-20 метров в секунду.

К счастью, в результате падения деревьев никто не пострадал, но воспитанникам детских садов придется на два дня отказаться от прогулок.

Помимо упавших деревьев, сильный ветер в Краснодаре стал причиной еще нескольких ЧП – в частности, рухнула стрела строительного крана, а также оказалась повреждена кровля одного из домов и порваны линии электропередач.