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22:10   18 Сентября 2019
Россия

Власти Москвы призвали отказаться от поездок на автомобилях 22 сентября

Власти Москвы призвали отказаться от поездок на автомобилях 22 сентября

Мэрия Москвы призвала автомобилистов отказаться от пользования машиной во Всемирный день без автомобиля, который отмечается 22 сентября. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба московского Департамента природопользования и охраны окружающей среды. 

Власти Москвы предлагают «хотя бы на день» отказаться использования потребляющих топливо машин 22 сентября — во Всемирный день без автомобиля. 

«В некоторых городах и странах проходят специально организованные мероприятия. Мероприятие пропагандирует идею пешего и велосипедного способов передвижения, использования общественного транспорта», — сказано в сообщении. 

В столице Всемирный день без автомобиля отмечают с 22 сентября 2008 года. Правительство Москвы поддерживает акцию. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество

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