Власти Москвы призвали отказаться от поездок на автомобилях 22 сентября

Мэрия Москвы призвала автомобилистов отказаться от пользования машиной во Всемирный день без автомобиля, который отмечается 22 сентября. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба московского Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Власти Москвы предлагают «хотя бы на день» отказаться использования потребляющих топливо машин 22 сентября — во Всемирный день без автомобиля.

«В некоторых городах и странах проходят специально организованные мероприятия. Мероприятие пропагандирует идею пешего и велосипедного способов передвижения, использования общественного транспорта», — сказано в сообщении.

В столице Всемирный день без автомобиля отмечают с 22 сентября 2008 года. Правительство Москвы поддерживает акцию.