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Взрыв прогремел в Сомали рядом с автомобилем депутата, погибли два человека

Взрыв прогремел в Сомали рядом с автомобилем депутата, погибли два человека

 Руководство США не ведет речь о войне с Ираном

Руководство США не ведет речь о войне с Ираном
21:43   18 Сентября 2019
Весь мир

Руководство США не ведет речь о войне с Ираном

Руководство США не ведет речь о войне с Ираном

Соединенные Штаты «занимают очень сильную позицию» по Ирану, однако речь о войне не идет. Об этом заявил в среду, 18 сентября, американский президент Дональд Трамп по прибытии в Сан-Диего.

«Есть много вариантов, посмотрим. Мы сейчас занимаем очень сильную позицию, — сказал он. — Я не говорил об этой [военной] опции», - подчеркнул глава Белого дома.

Вашингтон, по словам Трампа, введет «очень значительные» санкции в отношении иранского государства в течение ближайших 48 часов. Также американский президент заметил, что визит иранского лидера Хасана Роухани и главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа на Генассамблею ООН в Нью-Йорке зависит от них самих, однако чинить им препятствия не собирается.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #иран #трамп

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