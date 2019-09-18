Руководство США не ведет речь о войне с Ираном

Соединенные Штаты «занимают очень сильную позицию» по Ирану, однако речь о войне не идет. Об этом заявил в среду, 18 сентября, американский президент Дональд Трамп по прибытии в Сан-Диего.

«Есть много вариантов, посмотрим. Мы сейчас занимаем очень сильную позицию, — сказал он. — Я не говорил об этой [военной] опции», - подчеркнул глава Белого дома.

Вашингтон, по словам Трампа, введет «очень значительные» санкции в отношении иранского государства в течение ближайших 48 часов. Также американский президент заметил, что визит иранского лидера Хасана Роухани и главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа на Генассамблею ООН в Нью-Йорке зависит от них самих, однако чинить им препятствия не собирается.