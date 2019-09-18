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22:02   18 Сентября 2019
Россия

Малофеев призвал государство поставить народосбережение во главу угла

Малофеев призвал государство поставить народосбережение во главу угла

Председатель Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел», глава совета директоров ГК «Царьград» и замглавы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Малофеев, говоря о ситуации с демографией в Российской федерации, заявил, что страна находится на грани катастрофы.

Малофеев в рамках передачи «Вымирающая Россия: почему мы не рожаем?» в эфире телеканала «Царьград» напомнил, что по прогнозу, озвученному в докладе ООН, к 2050 году численность населения России будет составлять 100 миллионов человек.

«Государство должно поставить народосбережение - не просто демографию, а народосбережение, направленную на улучшение жизни народа, на увеличение численности населения политику, - во главу угла», - подчеркнул при этом замглавы ВРНС.

Также Малофеев напомнил сказанные уже давно слова президента РФ Владжимира Путина о том, что цель текущей демографической политики добиться, чтобы в российских семьях было не менее трех детей. Однако, по прогнозу на следующие 15 лет рождаемость в России будет только падать.

Малофеев призвал государство поставить народосбережение во главу угла

На протяжении пяти лет в России отмечалось увеличение рождаемости, связанное с материнским капиталом, однако сейчас этот показатель вновь пошел на спад, и сейчас мы находимся на спаде, отметил Малофеев, добавив, что такая ситуация говорит о необходимости сделать приоритетной задачей в стране не экономику, а народосбережение. В этом деле важен не только материнский капитал, не только экономика, а нравственность, моральный облик – имеют особое значение.

«Государство должно обеспечить достойную жизнь такой (многодетной) семье. Это выгодно для государства. Это новые граждане, которые в будущем будут работать и будут приносить тот самый пресловутый ВВП, добавил Малофеев, отметив при этом: - Нельзя измерять все ВВП».

Только в этом случае, заключил замглавы ВРНС, огромные просторы нашей страны будут заселяться, и, что является главным, имя России и русских, сохранится в веках.

Малофеев призвал государство поставить народосбережение во главу угла

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Автор: Александр Люблинский
#россия #дети #политика #общество #семья #демография

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