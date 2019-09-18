Малофеев призвал государство поставить народосбережение во главу угла

Председатель Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел», глава совета директоров ГК «Царьград» и замглавы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Малофеев, говоря о ситуации с демографией в Российской федерации, заявил, что страна находится на грани катастрофы.

Малофеев в рамках передачи «Вымирающая Россия: почему мы не рожаем?» в эфире телеканала «Царьград» напомнил, что по прогнозу, озвученному в докладе ООН, к 2050 году численность населения России будет составлять 100 миллионов человек.

«Государство должно поставить народосбережение - не просто демографию, а народосбережение, направленную на улучшение жизни народа, на увеличение численности населения политику, - во главу угла», - подчеркнул при этом замглавы ВРНС.

Также Малофеев напомнил сказанные уже давно слова президента РФ Владжимира Путина о том, что цель текущей демографической политики добиться, чтобы в российских семьях было не менее трех детей. Однако, по прогнозу на следующие 15 лет рождаемость в России будет только падать.

На протяжении пяти лет в России отмечалось увеличение рождаемости, связанное с материнским капиталом, однако сейчас этот показатель вновь пошел на спад, и сейчас мы находимся на спаде, отметил Малофеев, добавив, что такая ситуация говорит о необходимости сделать приоритетной задачей в стране не экономику, а народосбережение. В этом деле важен не только материнский капитал, не только экономика, а нравственность, моральный облик – имеют особое значение.

«Государство должно обеспечить достойную жизнь такой (многодетной) семье. Это выгодно для государства. Это новые граждане, которые в будущем будут работать и будут приносить тот самый пресловутый ВВП, добавил Малофеев, отметив при этом: - Нельзя измерять все ВВП».

Только в этом случае, заключил замглавы ВРНС, огромные просторы нашей страны будут заселяться, и, что является главным, имя России и русских, сохранится в веках.