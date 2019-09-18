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21:38   18 Сентября 2019
Россия

Второй полицейский находится в тяжелом состоянии после стрельбы на Рязанском проспекте

Второй полицейский находится в тяжелом состоянии после стрельбы на Рязанском проспекте

Полицейский, который пострадал при стрельбе на Рязанском проспекте, сейчас находится в тяжелом состоянии, врачи его оперируют. Об этом 18 сентября сообщает «360» со ссылкой на информированный источник. 

Источник рассказал, что пока мужчина находится в оперблоке. 

«Он жив. <…> [Сейчас] делают операцию, после направят в реанимацию», — уточнил источник «360».

Полиция также завела уголовное дело на мужчину, устроившего стрельбу, по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Ему может грозить пожизненное лишение свободы. 

Ранее возле станции метро «Рязанский проспект» произошла стрельба. Полиция попыталась задержать сотрудника ППС, однако он открыл стрельбу. По неподтвержденным данным, его подозревали в получении взятки в размере тысячи рублей. Мужчина тяжело ранил одного из полицейских, и он умер. Второго пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. 

Мужчина, устроивший стрельбу, уже задержан. Сотрудники СК его допросят. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #ск рф #политика #общество

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