Угрожавшего взорвать метромост в Киеве обезвредили

Правоохранители обезвредили мужчину, угрожавшего взорвать метромост в Киеве. Об этом сообщила спикер столичной полиции Оксана Блищик.

«Мужчину задержали», — сообщила она в Facebook. Других подробностей она не сообщила.

Злоумышленник с 16:00 среды блокировал метромост в украинской столице, угрожая его подорвать. Также он обещал взорвать ряд других государственных учреждений. Силовики успешно провели операцию по задержанию мужчины.

Он был вооружен. Преступник стрелял в воздух и сбил полицейский дрон.