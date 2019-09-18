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20:52   18 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Угрожавшего взорвать метромост в Киеве обезвредили

Угрожавшего взорвать метромост в Киеве обезвредили

Правоохранители обезвредили мужчину, угрожавшего взорвать метромост в Киеве. Об этом сообщила спикер столичной полиции Оксана Блищик.

«Мужчину задержали»,  — сообщила она в Facebook. Других подробностей она не сообщила.

Злоумышленник с 16:00 среды блокировал метромост в украинской столице, угрожая его подорвать. Также он обещал взорвать ряд других государственных учреждений. Силовики успешно провели операцию по задержанию мужчины.

Он был вооружен. Преступник стрелял в воздух и сбил полицейский дрон.

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Автор: Алла Ларионова
#киев #мост

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