Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Второй полицейский находится в тяжелом состоянии после стрельбы на Рязанском проспекте

Второй полицейский находится в тяжелом состоянии после стрельбы на Рязанском проспекте

 Чертыхаясь и плюясь, Соболь с загаром прикатила на пикет в защиту Устинова — Ortega

Чертыхаясь и плюясь, Соболь с загаром прикатила на пикет в защиту Устинова — Ortega
Угрожавшего взорвать метромост в Киеве обезвредили

Угрожавшего взорвать метромост в Киеве обезвредили

 Белоруссия договорилась экспортировать электроэнергию после запуска БелАЭС

Белоруссия договорилась экспортировать электроэнергию после запуска БелАЭС
Пьяная балерина избила двух полицейских и села в тюрьму

Пьяная балерина избила двух полицейских и села в тюрьму

 Нефтяные объекты Saudi Aramco атаковали 25 крылатых ракет и беспилотников

Нефтяные объекты Saudi Aramco атаковали 25 крылатых ракет и беспилотников

Второй полицейский находится в тяжелом состоянии после стрельбы на Рязанском проспекте

Второй полицейский находится в тяжелом состоянии после стрельбы на Рязанском проспекте

 Чертыхаясь и плюясь, Соболь с загаром прикатила на пикет в защиту Устинова — Ortega

Чертыхаясь и плюясь, Соболь с загаром прикатила на пикет в защиту Устинова — Ortega
Угрожавшего взорвать метромост в Киеве обезвредили

Угрожавшего взорвать метромост в Киеве обезвредили

 Белоруссия договорилась экспортировать электроэнергию после запуска БелАЭС

Белоруссия договорилась экспортировать электроэнергию после запуска БелАЭС
Пьяная балерина избила двух полицейских и села в тюрьму

Пьяная балерина избила двух полицейских и села в тюрьму

 Нефтяные объекты Saudi Aramco атаковали 25 крылатых ракет и беспилотников

Нефтяные объекты Saudi Aramco атаковали 25 крылатых ракет и беспилотников

20:39   18 Сентября 2019
Россия

Чертыхаясь и плюясь, Соболь с загаром прикатила на пикет в защиту Устинова — Ortega

Чертыхаясь и плюясь, Соболь с загаром прикатила на пикет в защиту Устинова — Ortega

Юрист ФБК Любовь Соболь захотела пропиариться на деле актера Павла Устинова и ради того, чтобы заработать политические очки, вернулась из отпуска, который проводила на Кипре. Об этом 18 сентября сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на автора Telegram-канала Ortega.

Любовь Соболь специально опубликовала кадры своего отдыха, который недоступен большинству россиян, считает автор канала Ortega. Он подчеркнул, что она не просто отдыхала, а совсем не стеснялась публиковать фото с курортного Кипра на кабриолете. Юристу ФБК абсолютно наплевать на судьбу севших в тюрьму активистов. Автор канала уверен, что Соболь и не знала никогда фамилию Устинова. Во время предвыборной кампании она получила «необходимое бабло» и уехала отдыхать и развлекаться, уверен он. 

Также собеседник агентства обратил внимание на лицемерие блогера Алексея Навального и всей его команды. 

«Была "трагическая история" — Навальный заявлял, что они остались без копейки денег. А теперь все они на курортах. На какие, как говорится, шиши? Или, может, не все деньги арестовали?», — иронизирует он.

Чертыхаясь и плюясь, Соболь с загаром прикатила на пикет в защиту Устинова — Ortega

Резюмируя, автор Telegram-канала отметил, что Соболь все равно на судьбу Устинова. Она вернулась в Россию только из-за широкого общественного резонанса, попытавшись хайпануть на этом деле. 

«И со своим средиземноморским загаром, уверен, чертыхаясь и плюясь, Соболь катится в Москву на этот пикет. Хотя она к этим событиям никогда отношения не имела и иметь не собиралась. Человек просто приехал покрасоваться перед камерами. То, что у нее кризис совести, мы и раньше знали. Если бы раньше Устинов «уехал» в лагерь, и никто бы не сказал и слова, то Любовь Соболь и дальше бы оставалась на своем прекрасном Кипре», — подытожил автор Ortega.

Напомним, Устинова осудили на 3,5 года колонии за применение насилия к сотруднику полиции в ходе несанкционированной акции 3 августа. При задержании актер оказал сопротивление, вывихнув плечо сотруднику правопорядка Александру Лягину. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #соболь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...