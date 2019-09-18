Чертыхаясь и плюясь, Соболь с загаром прикатила на пикет в защиту Устинова — Ortega

Юрист ФБК Любовь Соболь захотела пропиариться на деле актера Павла Устинова и ради того, чтобы заработать политические очки, вернулась из отпуска, который проводила на Кипре. Об этом 18 сентября сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на автора Telegram-канала Ortega.

Любовь Соболь специально опубликовала кадры своего отдыха, который недоступен большинству россиян, считает автор канала Ortega. Он подчеркнул, что она не просто отдыхала, а совсем не стеснялась публиковать фото с курортного Кипра на кабриолете. Юристу ФБК абсолютно наплевать на судьбу севших в тюрьму активистов. Автор канала уверен, что Соболь и не знала никогда фамилию Устинова. Во время предвыборной кампании она получила «необходимое бабло» и уехала отдыхать и развлекаться, уверен он.

Также собеседник агентства обратил внимание на лицемерие блогера Алексея Навального и всей его команды.

«Была "трагическая история" — Навальный заявлял, что они остались без копейки денег. А теперь все они на курортах. На какие, как говорится, шиши? Или, может, не все деньги арестовали?», — иронизирует он.

Резюмируя, автор Telegram-канала отметил, что Соболь все равно на судьбу Устинова. Она вернулась в Россию только из-за широкого общественного резонанса, попытавшись хайпануть на этом деле.

«И со своим средиземноморским загаром, уверен, чертыхаясь и плюясь, Соболь катится в Москву на этот пикет. Хотя она к этим событиям никогда отношения не имела и иметь не собиралась. Человек просто приехал покрасоваться перед камерами. То, что у нее кризис совести, мы и раньше знали. Если бы раньше Устинов «уехал» в лагерь, и никто бы не сказал и слова, то Любовь Соболь и дальше бы оставалась на своем прекрасном Кипре», — подытожил автор Ortega.

Напомним, Устинова осудили на 3,5 года колонии за применение насилия к сотруднику полиции в ходе несанкционированной акции 3 августа. При задержании актер оказал сопротивление, вывихнув плечо сотруднику правопорядка Александру Лягину.