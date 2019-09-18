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20:22   18 Сентября 2019
Россия

Корреспонденты ФАН 20 сентября ответят на вопросы читателей о ливийской командировке

Корреспонденты ФАН 20 сентября ответят на вопросы читателей о ливийской командировке

Корреспонденты Федерального агентства новостей Альгис Микульскис и Владимир Малянов в пятницу, 20 сентября, проведут онлайн конференцию, чтобы ответить на вопросы читателей о командировке в Триполи. По информации ФАН, журналисты восемь лет не были в Триполи, с момента атак Североатлантического альянса и последующей гражданской войны в Ливии в 2011 году.

Корреспонденты ФАН посетили Триполи в августе-сентябре 2019 года, пообщались с местными жителями, поэтому расскажут, чем живет город и страна, которую контролирует так называемое (незаконное) Правительство национального согласия (ПНС).

Цель командировки — увидеть российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которых похитили в Триполи и незаконно удерживают в тюрьме. Однако за несколько недель пребывания в Триполи ливийские власти так и не допустили корреспондентов ФАН к задержанным россиянам.

Содержательную часть всех репортажей репортеров ФАН тщательно контролировали вооруженные лица, которые не допускали несогласованных съемок и бесед. Редакция ФАН опасалась за жизнь и здоровье журналистов, поэтому указала выполнять все требования спецслужб в части тематики и содержания публикаций.

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Автор: Анатолий Кубарев
#ливия #африка #общество #триполи

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