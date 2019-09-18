Мосгорсуд 23 сентября рассмотрит жалобу на приговор Устинову

Мосгорсуд рассмотрит жалобу по поводу приговора актеру Павлу Устинову, осужденного за нападение на сотрудника ОМОНа на несогласованном митинге. Об этом 18 сентября рассказал адвокат Устинова Дмитрий Чешков.

По словам защиты, суд рассмотрит жалобу на вердикт 23 сентября в 14:30.

Ранее суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии общего режима. Актера осудили за применение насилия к омоновцу в центре Москвы на несанкционированном митинге 3 августа. Актер вывихнул плечо полицейскому, оказывая таким образом сопротивление при задержании. Участник незаконного митинга вину в суде не признал.

Многие артисты начали выступать в поддержку осужденного актера, выкладывая посты в социальных сетях. Либеральные СМИ ввели общественность в заблуждение и сделали из Устинова «сакральную жертву». Однако экс-солист популярного коллектива Smash Влад Топалов не поддержал активиста.