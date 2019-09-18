Полицейского задержали после перестрелки у станции метро «Рязанский проспект»

Источник в столичных правоохранительных органах в среду, 18 сентября, в комментарии «360» сообщил, что мужчину, который стрелял возле станции метро «Рязанский проспект», задержали. По его словам, стрелял полицейский. Он застрелил сотрудника собственной безопасности метро и ранил другого. Одного — на платформе, другого — на эскалаторе.

Пострадавшего правоохранителя госпитализировали. Предварительно, пострадавший и погибший выехали на оперативное мероприятие, чтобы задержать другого сотрудника МВД, которого заподозрили во взятках. Однако официальной информации еще нет.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве, два представителя управления собственной безопасности задерживали сотрудника ППСП в вестибюле станции метро «Рязанский проспект», который начал стрелять. Один полицейский погиб, а второй — пострадал. Врачи добавили, что пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Столичный следственный комитет возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Подозреваемого задержали и доставили в следственное подразделение для допроса.