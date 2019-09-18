Одноразовые предметы составляют 62 процента мусора на заповедном побережье Приморья

Эксперт токсичной программы российского отделения Greenpeace Александр Иванников в среду, 18 сентября, сообщил, что мусор на побережье Японского моря, вдоль которого расположен Сихотэ-Алинский заповедник, состоит более чем на 60 процентов из одноразовых предметов. По его словам, обследовали 200 метров побережья и собрали 79 килограммов мусора, которое принесло море.

Эксперт сделал выводы по результатам первого этапа работ мониторинга пластикового загрязнения побережья Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье. Морфологический состав 664 образцов собранного мусора таков — 85 процентов пластик, девять процентов — переработанное дерево, три процента — металл, а также по проценту на резину, стекло, бумагу.

«Более 62 процентов образцов — одноразовые предметы», — добавил Александр Иванников.