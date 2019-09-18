Одноразовые предметы составляют 62 процента мусора на заповедном побережье Приморья
Эксперт токсичной программы российского отделения Greenpeace Александр Иванников в среду, 18 сентября, сообщил, что мусор на побережье Японского моря, вдоль которого расположен Сихотэ-Алинский заповедник, состоит более чем на 60 процентов из одноразовых предметов. По его словам, обследовали 200 метров побережья и собрали 79 килограммов мусора, которое принесло море.
Эксперт сделал выводы по результатам первого этапа работ мониторинга пластикового загрязнения побережья Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье. Морфологический состав 664 образцов собранного мусора таков — 85 процентов пластик, девять процентов — переработанное дерево, три процента — металл, а также по проценту на резину, стекло, бумагу.
«Более 62 процентов образцов — одноразовые предметы», — добавил Александр Иванников.
Сихотэ-Алинский заповедник. На равном расстоянии от Владивостока и Хабаровска в 650 км, примыкая к Японскому морю, раскинулся райский сад с самой большой заповедной площадью в Приморском крае — 401 600 га. #Владивосток pic.twitter.com/BL5bsSAfD1— Владивосток-город у моря (@fareast690018) 29 января 2019 г.