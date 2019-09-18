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19:24   18 Сентября 2019
Россия

Одноразовые предметы составляют 62 процента мусора на заповедном побережье Приморья

Одноразовые предметы составляют 62 процента мусора на заповедном побережье Приморья

Эксперт токсичной программы российского отделения Greenpeace Александр Иванников в среду, 18 сентября, сообщил, что мусор на побережье Японского моря, вдоль которого расположен Сихотэ-Алинский заповедник, состоит более чем на 60 процентов из одноразовых предметов. По его словам, обследовали 200 метров побережья и собрали 79 килограммов мусора, которое принесло море.

Эксперт сделал выводы по результатам первого этапа работ мониторинга пластикового загрязнения побережья Сихотэ-Алинского заповедника в Приморье. Морфологический состав 664 образцов собранного мусора таков — 85 процентов пластик, девять процентов — переработанное дерево, три процента — металл, а также по проценту на резину, стекло, бумагу.

«Более 62 процентов образцов — одноразовые предметы», — добавил Александр Иванников.

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Автор: Анатолий Кубарев
#приморье #общество #мусор #побережье

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