Гражданское общество вступилось за Устинова, пока «оппозиция» бездействовала

Российское гражданское общество пытается добиться освобождения 24-летнего актера Павла Устинова, осужденного на три с половиной года за вывих плеча росгвардейцу во время задержания 3 августа на незаконном митинге в Москве. За мужчину вступились многие звезды российского театра и кино, журналисты и блогеры, но не Алексей Навальный и Любовь Соболь, по чьей вине начинающий актер и оказался за решеткой. Ведь именно эти люди выступили организаторами провокаций в центре столицы.

У главарей оппозиционной тусовки на защиту интересов своего сторонника не нашлось времени и желания. В то время, как их «поклонники» получают реальные сроки, они предпочитают потратить деньги, вырученные за летнюю серию митингов, на дорогостоящие отпуска за границей.

Актер Устинов был одним из тех, кто 3 августа отправился на несогласованную акцию в Москве, чтобы отстаивать интересы провокаторов Соболь и Навального. Во время задержания он оказывал активное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, и, не рассчитав собственные силы, нанес травму плеча сотруднику Росгвардии. Итогом стал срок в колонии. Тем временем команда Навального лишь поддержала его парой дежурных фраз на своих страничках в соцсетях.

Стараниями коллег по цеху и неравнодушных граждан Устинов получил право на пересмотр приговора и на днях суд рассмотрит апелляцию. Худрук театра «Сатирикон» Константин Райкин заявил, что интересы артиста на процессе представит известный российский адвокат Анатолий Кучерена.

И это все происходит в ситуации, когда и Соболь, и Навальный на каждом шагу трубят о том, что они являются «высококлассными юристами». Не поддержали осужденного Устинова и многочисленные «оппозиционные» адвокаты. Ведь они готовы поддержать кого-либо лишь за хорошие деньги, ни в коем случае не бесплатно. У малоизвестного актера, за плечами которого лишь четыре эпизодические роли, на дорогую защиту «оппозиционеров» средств нет.

Опальный олигарх Михаил Ходорковский, который традиционно финансирует антироссийскую деятельность «несистемных оппозиционеров», также не нашел денег для молодого артиста, оказавшегося в непростой ситуации. Вместо этого он решил раскрутить историю с «несправедливо задержанным» московским актером в принадлежащих ему медиа.

Общественный деятель и блогер Эрнест Макаренко в беседе Nation News отметил, что помощь актеру предлагал даже российский журналист Владимир Соловьев, которого сложно заподозрить в симпатиях к участникам подобного рода акций.

«Все, кто призывает людей выходить на улицы, все эти «Соболя» и «Навальные», считают, что чем больше посадок, тем лучше для их зарубежных кураторов. И этим людям совершенно наплевать на пострадавших, на их судьбы. Чем хуже их сторонникам — тем для них выгоднее. Чем хуже для страны — тем лучше для этих политических авантюристов. Один в США гуляет, другая селфится из кабриолета… Им совершенно наплевать», — заметил он.

Эксперт считает, что решение суда обеспокоило многих, вне зависимости от политических взглядов. С заявлением выступил даже секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Сергей Турчак, который призвал общественность более тщательно разбираться в ситуации.