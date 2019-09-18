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19:20   18 Сентября 2019
Весь мир

Пьяная балерина избила двух полицейских и села в тюрьму

Пьяная балерина избила двух полицейских и села в тюрьму

Испанская балерина Дайана Андреас Ривер села в тюрьму за избиение двух полицейских. Случай произошел в лондонском аэропорту Хитроу. Об этом 18 сентября информирует The Sun. 

Отмечается, что танцовщица попала за решетку на два месяца. Кроме этого, после освобождения она не сможет выступать в течение года. 

По словам обвинителя Руксаны Насер, обвиняемая была сильна пьяна, когда полицейские обнаружили ее в аэропорту. Также сообщается, что девушка искала паспорт. 

«Рядом с ней был еще один человек. Балерину попросили уйти, но она отказалась», — рассказала она. 

Известно, что испанская балерина признала вину. Она также извинилась перед правоохрнатиелями за поведение. 

Ранее балерина выступила в престижной танцевальной компании Víctor Ullate Ballet. Руководителем организации является испанский хореограф и режиссер Виктор Ульяте. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#полиция #испания #общество #весь мир #балерина

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