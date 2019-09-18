Пьяная балерина избила двух полицейских и села в тюрьму

Испанская балерина Дайана Андреас Ривер села в тюрьму за избиение двух полицейских. Случай произошел в лондонском аэропорту Хитроу. Об этом 18 сентября информирует The Sun.

Отмечается, что танцовщица попала за решетку на два месяца. Кроме этого, после освобождения она не сможет выступать в течение года.

По словам обвинителя Руксаны Насер, обвиняемая была сильна пьяна, когда полицейские обнаружили ее в аэропорту. Также сообщается, что девушка искала паспорт.

«Рядом с ней был еще один человек. Балерину попросили уйти, но она отказалась», — рассказала она.

Известно, что испанская балерина признала вину. Она также извинилась перед правоохрнатиелями за поведение.

Ранее балерина выступила в престижной танцевальной компании Víctor Ullate Ballet. Руководителем организации является испанский хореограф и режиссер Виктор Ульяте.